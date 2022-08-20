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скриншот с видео/instagram.com/batysqaz_tjd Вчера, 07:35
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Фото: скриншот с видео/instagram.com/batysqaz_tjd

Восемь часов тушили пожар в селе ЗКО спасатели и жители

Крупный пожар тушили в селе Жанибек Западно-Казахстанской области. Здесь горело несколько домов, хозяйственные постройки, сеновал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧК ЗКО.

19 августа около 13: 59 на номер "101″ поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки и сеновала по улице Абдрахманова. В результате сильного ветра — 24 метра в секунду, пожар распространился на другую улицу, в результате сгорели два жилых дома, восемь хозяйственных построек и гараж.

Всего пожар уничтожил жилые дома общей площадью 220 квадратных метров,гараж и хозяйственные постройки на площади 480 квадратных метров и 40 тонн сена.

"Пожар локализован в 18:12 минут и полностью потушен в 21: 55 минут. Причина пожара, виновное лицо и размер ущерба устанавливаются. Жертв и пострадавших нет. На место пожара выехали 22 сотрудника и шесть единиц техники департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО, ДПФ — 25 человек, восемь единиц техники, МПС — 15 сотрудников, два единицы техники, отряда скорой помощи — 20 сотрудников, две единицы техники и около 100 местных жителей", — рассказали в ДЧС ЗКО.

 
 
 
 
 
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Публикация от Batys Qazaqstan Oblysynyn Tjd (@batysqaz_tjd)

Спасатели просят жителей и гостей ЗКО соблюдать правила пожарной безопасности в быту, чтобы сохранить жизнь себе и своим близким.

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#Пожар #ЗКО #ДЧС #спасатели
Вчера, 07:35
568
Журналист

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