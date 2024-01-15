Восемь часов откапывали грузовик на трассе в Акмолинской области

На 170 км трассы Екатеринбург – Алматы, не доезжая поселка Акмешит, на трассе застрял КамАЗ. Большегрузное транспортное средство полностью замерзло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам водителя КамАЗа, он уже сутки простоял на трассе и не знал, какие меры предпринять, чтобы вызволить сломавшийся длиномер.

По предварительным данным – произошла поломка двигателя.