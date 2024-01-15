Восемь часов откапывали грузовик на трассе в Акмолинской области
Сегодня, 16:54
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Сегодня, 16:54Сегодня, 16:54
143Фото: polisia.kz
На 170 км трассы Екатеринбург – Алматы, не доезжая поселка Акмешит, на трассе застрял КамАЗ. Большегрузное транспортное средство полностью замерзло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По словам водителя КамАЗа, он уже сутки простоял на трассе и не знал, какие меры предпринять, чтобы вызволить сломавшийся длиномер.
По предварительным данным – произошла поломка двигателя.
"В самый пик бурана, с 11.00 до 19.00, мы находились на данном участке, чтобы помочь водителю. Когда приехали на место, машину завалило снегом выше крыши. Таким образом КамАЗ простоял сутки без движения. Водителем был пожилой мужчина. Конечно, замерзли мы там конкретно. Все по очереди грелись в служебном транспортном средстве", – рассказывает Хамитжанов.