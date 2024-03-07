Восемь Байденов живут в Казахстане

В нашей стране проживает немало тезок казахстанских городов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz. Так, среди казахстанцев есть 24 Астаны, 20 Алматы и 3 Шымкента. Кроме того, в РК насчитывается 27 человек с именем Семей, 15 Атырау, 15 Туркестанов, 14 Таразов, 10 Актау, 1 Актобе и 1 Талдыкорган.

На 29 февраля текущего года в стране были зарегистрированы 24 человека по имени Казахстан.

Больше всего Казахстанов проживает в Акмолинской области: 7 человек. Ещё 5 человек с таким именем насчитывается в Астане и 4 человека - в Карагандинской области. Помимо этого, 3 человека по имени Казахстан проживают в Костанайской области, 2 человека - в Мангистауской области, 2 человека - в Шымкенте, 1 человек - в Западно-Казахстанской области.

Политические личности также традиционно вдохновляют родителей на имена для их чад. Так, в РК живут 12 Касым-Жомартов, 1 Путин, 1 Трамп и 8 Байденов.

В январе текущего года самыми популярными в Казахстане именами стали Медина и Алихан. В стране насчитывалось 517 Медин и 313 Алиханов.

В пятёрке лидирующих имён девочек оказались Асылым (468 человек), Айша (436 человек), Айлин (387 человек) и Томирис (318 человек). Среди имён мальчиков в топ-5 популярных попали Мухаммед (305 человек), Айсултан (238 человек), Мухаммад (231 человек) и Алдияр (219 человек).

На начало текущего года население РК составляло 20 миллионов человек - на 1,3 процента больше, чем годом ранее. Численность населения растёт постепенно, примерно на 1,3–1,5 процента ежегодно, за исключением 2022-го - года "посткарантинного" беби-бума, когда прирост населения составил очень значительные 3,3 процента.

Больше всего казахстанцев традиционно проживало в южных регионах страны - Алматы (2,2 миллиона человек, плюс 3,1 процента за год), Туркестанской (2,1 миллиона человек, плюс 1,1 процента) и Алматинской (1,5 миллиона человек, плюс 1,7 процента) областях. В столице числилось 1,4 миллиона человек, плюс 5,6 процента за год.

Меньше всего населения насчитывалось в Улытауской области: 221,6 тысячи человек - на 0,1 процента больше, чем годом ранее. Далее идут Северо-Казахстанская (530,1 тысячи человек) и Абайская (607,6 тысячи человек) области.

В разрезе местности в городах проживали 12,5 миллиона человек (плюс 2 процента за год), в сёлах - 7,6 миллиона человек (плюс 0,3 процента).