Восемь автомобилей столкнулись на мосту в Костанае в непогоду

ДТП с участием восьми автомобилей произошло на большом мосту Костаная, передаёт BaigeNews.kz.

"В аварии никто не пострадал. Причинен лишь материальный ущерб автомашинам. Предварительная причина ДТП ― не соблюдение дистанции. На месте работают патрульные полицейские, которые дадут правовую оценку произошедшему", — сообщил старший инспектор батальона патрульной полиции УП Костаная Ерлик Сураганов.

Он отметил, что в настоящее время на дорогах наблюдается гололед.

Полицейские в очередной раз призывают водителей быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

"Кроме того, просим своевременно сменить резину и воздержаться от дальних поездок", — добавил Ерлик Сураганов.

Напомним, по пронозам синоптиков, на выходных Казахстан окажется в эпицентре арктического вторжения. В связи с этим на большей части страны ожидаются снегопады.

Ранее водителям в Казахстане сообщили об ограничениях движения на дороге Астана ― Петропавловск. В МЧС также дали рекомендации казахстанцам в связи с непогодой.