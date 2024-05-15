Восемь автобусных маршрутов изменили схемы движения в Астане
Сегодня, 12:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:14Сегодня, 12:14
101Фото: baigenews.kz
Сразу восемь автобусных маршрутов временно изменили схемы движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.
"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 5, 5А, 6, 20, 37, 71, 72, 81. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".
С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.