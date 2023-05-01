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  • Воры устроили подкоп и обчистили ювелирный магазин в Степногорске
instagram/step_notsleep Сегодня, 23:15
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Сегодня, 23:15
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Фото: instagram/step_notsleep

Воры устроили подкоп и обчистили ювелирный магазин в Степногорске

В соцсетях появилась информация об оригинальной краже из ювелирного магазина "Золотинка" в Степногорске. Воры сделали подкоп под здание и вынесли драгоценности, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня ночью был ограблен ювелирный магазин "Золотинка" находящийся около городского рынка.Витрины вычищены под чистую. Неофициально речь идёт о сотнях миллионов ущерба", — сообщает паблик  step_notsleep в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от СТЕПНОГОРСК НЕ СПИТ (@step_notsleep)

Отмечается, что пресс-служба полиции области факт кражи подтвердила. Дело возбудили. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. 

 

 

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Сегодня, 23:15
53
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