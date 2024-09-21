Воровавшего кур беркута поймали и передали в зоопарк Караганды

В Караганде, в районе Центральной обогатительной фабрики "Сабурханская", спасатели успешно поймали беркута, который нападал на кур, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, пернатого хищника передали в зоопарк города, где ему окажут необходимую помощь.

"Спасатели действовали быстро и слаженно. Беркута ждут условия, соответствующие его природным потребностям", — говорится в сообщении.