  • 21 Сентября, 19:13
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Воровавшего кур беркута поймали и передали в зоопарк Караганды

Сегодня, 17:55
АВТОР
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culture.ru Сегодня, 17:55
Сегодня, 17:55
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Фото: culture.ru

В Караганде, в районе Центральной обогатительной фабрики "Сабурханская", спасатели успешно поймали беркута, который нападал на кур, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, пернатого хищника передали в зоопарк города, где ему окажут необходимую помощь.

"Спасатели действовали быстро и слаженно. Беркута ждут условия, соответствующие его природным потребностям", — говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
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Публикация от Қарағанды Облысы Тжд (@112qaragandy_tjd)

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