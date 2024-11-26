Воров ударило током во время кражи в Жамбылской области

В суде рассмотрели уголовное дело в отношении двух подсудимых, обвиняемых в покушении на кражу с незаконным проникновением, передаёт BaigeNews.kz.

В июне двое мужчин на складе АО "И." перерезали кабель длиной 10 метров, чтобы украсть железный прибор "Фидерволновод". Во время отключения поступающего к нему напряжения, подсудимого У. ударило током, и он получил ранения. Не доведя до конца преступный умысел, мужчины скрылись с места происшествия.

Своими действия подсудимые причинили потерпевшему материальный ущерб на сумму 538 тысяч тенге.

Подсудимые вину признали, раскаялись в содеянном и просили суд не наказывать их строго.

Представитель потерпевшего просил назначить подсудимым наказание, не связанное с лишением свободы, в связи с примирением и полным возмещением, причинённого ущерба.

"Подсудимые признаны виновными по части 3 статьи 24, пункту 3 части 3 статьи 188 УК РК. Каждому окончательно назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года с установлением пробационного контроля", - уточнили в суде.

Приговор вступил в законную силу.