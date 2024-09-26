Вор на мопеде вытащил из машины барсетку с 23 млн тенге

Вора на мопеде задержала полиция Алматы. По данным полиции Жетысуского района, он совершил крупную кражу денег, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию с заявлением обратился представитель фирмы по продаже кабеля. С его машины пропала барсетка с 23 млн тенге. По словам мужчины, он ненадолго оставил свое транспортное средство, а когда вернулся, то обнаружил разбитое стекло и пропажу барсетки.

"С целью раскрытия данного преступления была создана специальная следственно-оперативная группа. С помощью видеосистем была поминутно восстановлена хронология действий потерпевшего и установлен подозреваемый, следовавший едва ли не по пятам жертвы, выжидая подходящий момент для хищения чужого имущества. По одной из версий следствия, злоумышленник мог действовать по наводке. Она тщательно проверяется", — информировал начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

Чтобы быть мобильным и остаться незамеченным под шлемом, подозреваемый передвигался на мопеде. Однако оперативники его быстро вычислили и задержали.