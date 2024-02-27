Вопросы защиты прав мигрантов и жертв торговли людьми обсудили в сенате

Депутаты комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам провели заседание на тему "Актуальные проблемы защиты прав трудящихся мигрантов и жертв торговли людьми в Республике Казахстан", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Председатель комитета Нурлан Бекназаров отметил, что одним из сложных вопросов в повестке защиты прав и свобод человека является противодействие торговле людьми и необходимость обеспечения эффективных правовых механизмов защиты жертв такой торговли.

"Мы постоянно работаем над улучшением законодательной базы, усиливаем международное сотрудничество и разрабатываем новые механизмы защиты прав каждого человека, находящегося на территории Казахстана. Правительством ведётся работа по исполнению поручения главы государства о внедрении эффективных механизмов борьбы с торговлей людьми. И в первую очередь, это разработка специального закона о противодействии торговле людьми, который внесён в 2023 году правительством в мажилис и в настоящее время рассматривается данной палатой", - сказал Бекназаров.

В ходе заседания с докладом на тему оказания специальных социальных услуг жертвам торговли людьми в Казахстане выступил первый вице-министр труда и социальной защиты Акмади Сарбасов. Представитель Генеральной прокуратуры, в свою очередь, рассказал сенаторам о соблюдении законности и правоприменительной практики в сферах противодействия незаконной трудовой миграции и торговли людьми.

Кроме того, с докладами выступили глава Офиса программ ОБСЕ в Астане Фробарт Фолькер, руководители министерства внутренних дел, Национального центра по правам человека РК, представители Международной организации по миграции.

По итогам заседания комитета будут выработаны предложения по дальнейшему совершенствованию механизмов по защите прав трудящихся мигрантов и жертв торговли людьми.