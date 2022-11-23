Вопросы региональной безопасности подняла казахстанская делегация на совместном заседании СМИД, СМО и КССБ ОДКБ

Фото: пресс-служба МИД РК

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, помощник президента – секретарь Совета безопасности РК Гизат Нурдаулетов и министр обороны РК Руслан Жаксылыков приняли участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств – участников Организации Договора коллективной безопасности, передаёт BaigeNews.kz.

Участники встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной безопасности, военно-политической обстановке в регионе коллективной безопасности, обсудили итоги деятельности ОДКБ и наметили перспективные направления работы организации в 2023 году.

Тлеуберди проинформировал участников встречи о подходах нашей страны по основным направлениям сотрудничества в формате ОДКБ, высказал ряд предложений по дальнейшему развитию организации.

По итогам заседания сторонами подписаны документы, нацеленные на укрепление практического взаимодействия в рамках организации, и согласованы проекты документов для последующего рассмотрения главами государств на Саммите ОДКБ 23 ноября в Ереване.

Накануне министры иностранных дел стран ОДКБ провели встречу в узком составе и одобрили ряд совместных заявлений, в том числе по сотрудничеству в борьбе с глобальной наркоугрозой, об активизации сотрудничества в области обеспечения международной информационной безопасности, о противодействии финансированию террористической деятельности.