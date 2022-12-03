"Вопросы районных газет обсудим в Астане" — Дархан Кыдырали

Фото: пресс-служба МИОР

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали встретился с коллективом редакции районной газеты "Жанаарка", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Одной из тем для обсуждения стала дальнейшая судьба казахстанских районок.

"Ситуация с районными газетами разная. Некоторые перешли в частные, некоторые в составе медиа холдингов. У многих газет нет веб-сайта, они не могут внедрять современные технологии. Поэтому для решения таких сложных вопросов мы планируем в январе следующего года провести в Астане совещание руководителей районных газет", — сказал Дархан Кыдырали.



По словам министра, на мероприятии в столице руководители районных изданий пройдут обучение, будут организованы встречи в республиканских изданиях, и коллеги обменяются опытом.

Напомним, министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали провёл встречу с населением и личный прием граждан в Жанааркинском районе Улытауской области.