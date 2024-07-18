Вопросы равного доступа и возможностей находятся на особом контроле – аким Алматы

Надземные и подземные пешеходные переходы в Алматы будут отремонтированы по новым стандартам. Об этом аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, отвечая на вопросы жителей Ауэзовского района, передаёт BaigeNews.

Аким города отметил, что вопросы, связанные с предоставлением равного доступа и равных возможностей, находятся на особом контроле.

"Мной создана специальная комиссия, я ее возглавляю. Вопросы, связанные с градостроительным советом, также теперь охватывают инклюзивное общество. В правилах застройки мы сейчас такое полномочие получили. Глава государства подписал изменения и дополнения в закон об особом статусе Алматы, в котором будут предусмотрены вопросы по принятию объектов, по требованиям инклюзивности. В дизайн-коде города Алматы мы утвердили необходимые вещи", - сказал Ерболат Досаев.

Только в Ауэзовском районе 5 надземных переходов до конца года будут реконструированы по новым стандартам.

Вместо ключей для лифтов, по словам главы мегаполиса, рассматривается возможность использования карточек "Онай", которые учитывают льготные категории граждан, в том числе пожилых и горожан с особыми потребностями.

"К сожалению, культура некоторых горожан оставляет желать лучшего, это касается пользования лифтами на переходах. Поэтому мы вынуждены вводить ограничения в интересах тех, кому это действительно нужно", - подчеркнул аким Алматы.

Как сообщалось, лифты в районе будут отремонтированы до конца текущего года.