Вопросы приграничного сотрудничества обсудил Бектенов с губернатором Новгородской области

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с губернатором Новгородской области Российской Федерации Андреем Никитиным. Стороны обсудили вопросы межрегионального сотрудничества и взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Рассмотрены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов в промышленной, сельскохозяйственной сферах.

Делегация Новгородской области в рамках рабочей поездки посетила область Улытау, где гости ознакомились с промышленным потенциалом региона. Посещён историко-культурный комплекс "Жошы хан", построенный по поручению президента Казахстана. В этом году исполнилось 800 лет с момента образования Улуса Жошы.

Товарооборот регионов Казахстана с Новгородской областью РФ за 6 месяцев 2024 года составил 19,2 миллиона долларов.