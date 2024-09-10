Вопросы приграничного сотрудничества обсудил Бектенов с губернатором Новгородской области
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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с губернатором Новгородской области Российской Федерации Андреем Никитиным. Стороны обсудили вопросы межрегионального сотрудничества и взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
Рассмотрены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов в промышленной, сельскохозяйственной сферах.
Делегация Новгородской области в рамках рабочей поездки посетила область Улытау, где гости ознакомились с промышленным потенциалом региона. Посещён историко-культурный комплекс "Жошы хан", построенный по поручению президента Казахстана. В этом году исполнилось 800 лет с момента образования Улуса Жошы.
Товарооборот регионов Казахстана с Новгородской областью РФ за 6 месяцев 2024 года составил 19,2 миллиона долларов.
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