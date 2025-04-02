Министерство энергетики Казахстана опровергло информацию о возможной продаже доли Атырауского нефтеперерабатывающего завода российской компании "Татнефть", передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что сотрудничество между предприятиями связано исключительно с обменом производственным опытом.

"Обмен опытом между компаниями нефтеперерабатывающей отрасли и не только — это стандартный и распространённый процесс для улучшения показателей производства НПЗ. Таким образом, как ранее сообщалось министерством, сейчас вопрос продажи доли АНПЗ не рассматривается", - говорится в сообщении.