Вопрос продажи доли Атырауского НПЗ не рассматривается – Минэнерго
Сегодня, 09:33
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Сегодня, 09:33Сегодня, 09:33
188Фото: pixabay.com
Министерство энергетики Казахстана опровергло информацию о возможной продаже доли Атырауского нефтеперерабатывающего завода российской компании "Татнефть", передаёт BaigeNews.kz.
Отмечается, что сотрудничество между предприятиями связано исключительно с обменом производственным опытом.
"Обмен опытом между компаниями нефтеперерабатывающей отрасли и не только — это стандартный и распространённый процесс для улучшения показателей производства НПЗ. Таким образом, как ранее сообщалось министерством, сейчас вопрос продажи доли АНПЗ не рассматривается", - говорится в сообщении.
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