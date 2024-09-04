Вопрос повышения налога для маркетплейсов не рассматривается - Шаккалиев
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Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев высказался о возможности повышения налога для маркетплейсов до 15%, передаёт BaigeNews.
"Я вам ответственно заявляю, что Министерство торговли для себя определило приоритеты в развитии электронной торговли. Почему? Потому что это нам дает возможность как потребителям получать услугу до дома, до дверей. Второе, благодаря развитию электронной торговли разные тороговые рынки, которые не отвечают требованиям, должны уйти с этого радара. Потому что рынки, которые не отвечают современным требованиям, в том числе через развитие электронной торговли, будут сокращаться. Вот вам моё личное мнение, персональное как руководителя ведомства", - заявил Арман Шаккалиев.
Он же сказал, планируется ли повысить налог до 15% для маркетплейсов.
"Никакого лоббирования или поддержки рынков со стороны Министерства торговли нет в вопросе налоговложения электронных торговых площадок. У нас вообще в повестке Минторговли такого вопроса нет", - заверил глава Минторговли.
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