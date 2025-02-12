Глава партии "Ак жол" Азат Перуашев прокомментировал обсуждение инициативы о введении в Казахстане закона об иностранных агентах. По его словам, подобное законодательство может как принести пользу, так и создать определённые риски для общества и свободы слова, передает BaigeNews.kz.

Вопрос о целесообразности такого закона был поднят журналистами, которые выразили обеспокоенность возможными последствиями для свободы слова и независимой журналистики в Казахстане.

"С одной стороны, обществу действительно важно знать, кто стоит за той или иной позицией. Это могло бы повысить уровень прозрачности и доверия. Но в то же время ваши опасения оправданы - такие риски действительно могут существовать. Поэтому необходимо тщательно изучить этот вопрос и взвесить все "за" и "против", - заявил Перуашев.

Он также отметил важность информационной гигиены в условиях современного медиапространства. Поэтому этот вопрос становится особенно актуальным.

"Людям нужно понимать, где информация подана объективно, а где - с уклоном или тенденциозностью. Важно различать, кто действует искренне, а кто преследует определённые интересы", - подчеркнул Перуашев.

При этом Азат Перуашев добавил, что пока не готов дать однозначный ответ о необходимости закона, так как видит в нём потенциальные риски. Он отметил, что подобные меры могут создать фильтр для распространения информации, что способно повлиять на свободу слова в стране. Главное, чтобы такие инициативы соответствовали конституционным нормам Казахстана.

"Наша коллега озвучила своё предложение, и она имеет на это полное право. Для меня это ново, и мне нужно обдумать", - заключил Перуашев.

Напомним, Ирина Смирнова на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК предложила рассмотреть возможность разработки законодательства по иностранным агентам. По ее словам, этот закон принесет Казахстану прозрачность и защиту от возможного вреда, связанного с внешним финансированием.