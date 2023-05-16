Вопрос о снижении пенсионного возраста шахтёров решится в конце мая - Минтруда

Фото: BaigeNews.kz/Сырым Рахимбеков

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова прокомментировала вопрос снижения пенсионного возраста шахтёров, передаёт BaigeNews.kz.

"Вчера я встречалась с работодателями. Сегодня мы будем встречаться ещё раз с рынком. Думаю, очень скоро мы придём к определённому мнению", - сказала Дуйсенова в кулуарах правительства.

У министра также поинтересовались сроками решения этого вопроса.

"Я, конечно, готова хоть завтра прийти к определённому консенсусу. Но это же наши партнёры. Думаю, к концу месяца, наверно, выйдем уже", - добавила министр.

Ранее сообщалось, что в министерстве труда и социальной защиты населения рассматривают возможность снижения пенсионного возраста для шахтёров, проработавших на производстве 25 лет.