Вопрос о передаче казахстанских земель не рассматривается и не будет рассматриваться - Смаилов
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Премьер-министр РК Алихан Смаилов в кулуарах Сената прокомментировал вопрос о сдаче в аренду казахстанской земли иностранным инвесторам, передаёт BaigeNews.kz.
Глава кабмина напомнил, что согласно Земельному Кодексу РК иностранцам, иностранным компания, а также казахстанским компания с иностранным участием продажа казахстанских земель запрещена.
Такое право (покупка земельного участка - прим) есть только у граждан Казахстана, подчеркнул Смаилов.
"Поэтому, вопрос о передаче казахстанских земель не рассматривается, и не будет рассматриваться. По данному вопросу Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказал своё мнение", - сказал премьер-министр РК.
Ранее сообщалось, в соцсетях распространяется фейковая информация о площади земель, которые планируют сдать в аренду в Западно-Казахстанской области. Утверждается, что это якобы 100 тысяч квадратных километров земли. После чего, в акимате ЗКО опровергли информацию об аренде земли иностранным инвесторам.
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