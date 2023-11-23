Вопрос о передаче казахстанских земель не рассматривается и не будет рассматриваться - Смаилов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов в кулуарах Сената прокомментировал вопрос о сдаче в аренду казахстанской земли иностранным инвесторам, передаёт BaigeNews.kz.

Глава кабмина напомнил, что согласно Земельному Кодексу РК иностранцам, иностранным компания, а также казахстанским компания с иностранным участием продажа казахстанских земель запрещена.

Такое право (покупка земельного участка - прим) есть только у граждан Казахстана, подчеркнул Смаилов.

"Поэтому, вопрос о передаче казахстанских земель не рассматривается, и не будет рассматриваться. По данному вопросу Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказал своё мнение", - сказал премьер-министр РК.

Ранее сообщалось, в соцсетях распространяется фейковая информация о площади земель, которые планируют сдать в аренду в Западно-Казахстанской области. Утверждается, что это якобы 100 тысяч квадратных километров земли. После чего, в акимате ЗКО опровергли информацию об аренде земли иностранным инвесторам.