Вопрос финансирования АЭС в Казахстане пока остается открытым
Средства ЕНПФ будут направлены на ЖКХ и инфраструктурные проекты.
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Председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин на брифинге по итогам заседания правительства разъяснил, что строительство атомной электростанции в данный момент не входит в число проектов, которые получат финансирование, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
На вопрос журналистов о направлениях инвестирования Рустам Карагойшин пояснил, что на сегодняшний день в базе проектов "Байтерека" строительство атомной электростанции не стоит.
"Средства ЕНПФ практически по стоимости будут как по рынку, в том числе будут привлечены рыночные средства, в большей мере это банки второго уровня. Все эти средства будут направлены на большие инфраструктурные проекты, в первую очередь в обрабатывающий сектор, а также в малый и средний бизнес, в том числе в связке с новым фондом гарантирования, который поручено открыть главой государства. Помимо этого, средства будут направлены в аграрный сектор по потребительской корзине", - сказал он.
На уточняющий вопрос журналистов о том, какие именно проекты в сфере энергетики получат финансирование из ЕНПФ, глава "Байтерека" сообщил, что в данный момент средства планируется направить на обновление жилищно-коммунального хозяйства : водоотведение, канализационные решения и отопительные системы в городах.
Рустам Карагойшин также отметил, что если встанет вопрос о финансировании строительства АЭС, холдинг обязательно рассмотрит эту возможность.
"Строительство атомных электростанций у нас сейчас в пайплане не стоит. Но для государства это очень важный проект в энергетической сфере. Вы знаете, сейчас в Соединенных Штатах какая политика по энергетическим вопросам идет. Поэтому строительство атомных электростанций и таких мощностей идет в ногу со временем. В таких больших объемах инвестиций, которые мы сейчас планируем в производственный сектор, то есть обрабатывающий сектор, она будет требовать в будущем большой генерации энергии. Особенно желательно недорогой. Поэтому если такой вопрос встанет, это тоже будет рассмотрено", - сказал Карагойшин.
Вице-министр энергетики Арман Касенов добавил, что конкретные проекты будут обсуждаться позднее, после выбора поставщика оборудования. По его словам, финансирование таких проектов может осуществляться через международные институты развития и экспортные кредитные агентства.
"Когда при строительстве используется иностранное оборудование, могут применяться средства экспортных кредитных агентств. Например, если оборудование закупается в Китае, его финансирование может предоставить Эксимбанк Китая. В Германии есть агентство Гермес, в США - Эксимбанк Америки и так далее. Институты развития могут стать потенциальными поставщиками финансирования, поскольку проекты в сфере энергетики и ЖКХ считаются низкорисковыми", - пояснил Касенов.
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