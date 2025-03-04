Председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин на брифинге по итогам заседания правительства разъяснил, что строительство атомной электростанции в данный момент не входит в число проектов, которые получат финансирование, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На вопрос журналистов о направлениях инвестирования Рустам Карагойшин пояснил, что на сегодняшний день в базе проектов "Байтерека" строительство атомной электростанции не стоит.

"Средства ЕНПФ практически по стоимости будут как по рынку, в том числе будут привлечены рыночные средства, в большей мере это банки второго уровня. Все эти средства будут направлены на большие инфраструктурные проекты, в первую очередь в обрабатывающий сектор, а также в малый и средний бизнес, в том числе в связке с новым фондом гарантирования, который поручено открыть главой государства. Помимо этого, средства будут направлены в аграрный сектор по потребительской корзине", - сказал он.

На уточняющий вопрос журналистов о том, какие именно проекты в сфере энергетики получат финансирование из ЕНПФ, глава "Байтерека" сообщил, что в данный момент средства планируется направить на обновление жилищно-коммунального хозяйства : водоотведение, канализационные решения и отопительные системы в городах.

Рустам Карагойшин также отметил, что если встанет вопрос о финансировании строительства АЭС, холдинг обязательно рассмотрит эту возможность.

"Строительство атомных электростанций у нас сейчас в пайплане не стоит. Но для государства это очень важный проект в энергетической сфере. Вы знаете, сейчас в Соединенных Штатах какая политика по энергетическим вопросам идет. Поэтому строительство атомных электростанций и таких мощностей идет в ногу со временем. В таких больших объемах инвестиций, которые мы сейчас планируем в производственный сектор, то есть обрабатывающий сектор, она будет требовать в будущем большой генерации энергии. Особенно желательно недорогой. Поэтому если такой вопрос встанет, это тоже будет рассмотрено", - сказал Карагойшин.

Вице-министр энергетики Арман Касенов добавил, что конкретные проекты будут обсуждаться позднее, после выбора поставщика оборудования. По его словам, финансирование таких проектов может осуществляться через международные институты развития и экспортные кредитные агентства.