  • 2 Октября, 17:19
  • BAIGENEWS

Вопрос эвакуации казахстанцев с Ближнего Востока находится в проработке - МИД РК

Сегодня, 16:20
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МИД РК Сегодня, 16:20
Сегодня, 16:20
113
Фото: МИД РК

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге для СМИ рассказал, планирует ли Казахстан эвакуировать своих граждан с Ближнего Востока, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Министерство иностранных дел совместно с уполномоченными органами ведёт мониторинг ситуации для возможной проработки репатриационных рейсов. В то же время Международный аэропорт Израиля работает в штатном режиме. В Иране отменены все рейсы до утра 3 октября", - сказал Смадияров.

Он добавил, что до 1 октября ни одно из более ста иностранных посольств в Ливане не осуществляло эвакуацию своих граждан. На этот счёт не было и предписания со стороны властей Ливана.

"Поэтому вопрос об эвакуации наших граждан пока находится в проработке и на особом контроле министерства иностранных дел. Мы не оставим своих соотечественников в сложной ситуации. Забота о каждом гражданине РК за рубежом - основная задача внешнеполитического ведомства", - сообщил Айбек Смадияров.

Самое читаемое

Наверх