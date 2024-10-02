Вопрос эвакуации казахстанцев с Ближнего Востока находится в проработке - МИД РК
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Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге для СМИ рассказал, планирует ли Казахстан эвакуировать своих граждан с Ближнего Востока, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Министерство иностранных дел совместно с уполномоченными органами ведёт мониторинг ситуации для возможной проработки репатриационных рейсов. В то же время Международный аэропорт Израиля работает в штатном режиме. В Иране отменены все рейсы до утра 3 октября", - сказал Смадияров.
Он добавил, что до 1 октября ни одно из более ста иностранных посольств в Ливане не осуществляло эвакуацию своих граждан. На этот счёт не было и предписания со стороны властей Ливана.
"Поэтому вопрос об эвакуации наших граждан пока находится в проработке и на особом контроле министерства иностранных дел. Мы не оставим своих соотечественников в сложной ситуации. Забота о каждом гражданине РК за рубежом - основная задача внешнеполитического ведомства", - сообщил Айбек Смадияров.
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