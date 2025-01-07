  • 7 Января, 15:48
  • BAIGENEWS

Вооружённый мужчина взял заложницу в банке в Германии

Проводится крупная полицейская операция.

Сегодня, 15:14
АВТОР
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bild.de/ René Priebe Сегодня, 15:14
Сегодня, 15:14
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Фото: bild.de/ René Priebe

В немецком городе Римбах вооружённый мужчина взял в заложники женщину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Как сообщает полиция, преступник ворвался утром в отделение Volksbank и взял женщину в заложники. В данный момент здание банка окружено, проводится крупная полицейская операция. 

Сообщается, что захватчик задержан. Полицейская операция завершена. С заложницей всё в порядке, с ней работают медики.

В соцсетях появились видео с места инцидента.

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