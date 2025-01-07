В немецком городе Римбах вооружённый мужчина взял в заложники женщину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Как сообщает полиция, преступник ворвался утром в отделение Volksbank и взял женщину в заложники. В данный момент здание банка окружено, проводится крупная полицейская операция.

Сообщается, что захватчик задержан. Полицейская операция завершена. С заложницей всё в порядке, с ней работают медики.

В соцсетях появились видео с места инцидента.