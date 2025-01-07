Вооружённый мужчина взял заложницу в банке в Германии
Проводится крупная полицейская операция.
Сегодня, 15:14
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Сегодня, 15:14Сегодня, 15:14
96Фото: bild.de/ René Priebe
В немецком городе Римбах вооружённый мужчина взял в заложники женщину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.
Как сообщает полиция, преступник ворвался утром в отделение Volksbank и взял женщину в заложники. В данный момент здание банка окружено, проводится крупная полицейская операция.
Сообщается, что захватчик задержан. Полицейская операция завершена. С заложницей всё в порядке, с ней работают медики.
В соцсетях появились видео с места инцидента.
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