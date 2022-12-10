Вооружённый мужчина устроил стрельбу и взял заложников в Дрездене

Фото: bild.de

В Дрездене вооружённый мужчина сначала застрелил свою 70-летнюю мать, после чего попытался ворваться на радиостанцию "Радио Дрезден", открыл огонь из пистолета по ним. После этого он сбежал в галерею Старого рынка и укрылся в аптеке, где захватил заложников, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Bild.

Известно, что преступник разбил противопожарную дверь у главного входа на радиостанцию, но ему не удалось проникнуть внутрь.

"К счастью,никто из сотрудников не пострадал", — сообщил исполнительный директор "Радио Дрезден" Тино Утасси.

Радиоведущие вызвали полицию, в это же время стрелок умчался в машине в сторону центра города. Вооруженные полицейские оцепили галерею Старого рынка.

Стражи порядка предполагают, что преступник, взял в заложники людей и укрылся в подвале аптеки.

По данным полиции, в Дрездене полностью остановлено движение транспорта, в том числе и общественного. По субботам на Стризельмаркт традиционно бывает больше всего посетителей.