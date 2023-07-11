Вооружённых участков ОПГ задержали в Алматы во время спецоперации КНБ

Фото: пресс-службы КНБ РК

Оперативники Комитета национальной безопасности с привлечением спецназа в Алматы задержали вооружённых участников ОПГ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

В ходе спецоперации задержано пять человек. У них изъяли автомат "Калашникова", пистолет "Макарова", боевую гранату, "обрез" гладкоствольного ружья и наркотическое вещество синтетического происхождения.

пресс-службы КНБ РК

Членов группировки подозреваются в нанесении тяжкого вреда здоровью, хранении в целях сбыта наркотических веществ в особо крупном размере, а также незаконной перевозке и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Трое подозреваемых с санкции следственного суда содержатся под стражей, в отношении остальных проводятся необходимые следственные действия.

пресс-службы КНБ РК

"Принятые меры направлены на оздоровление криминогенной обстановки в городе Алматы и снижение влияния преступной среды на общество. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее сотрудники МВД задержали в трёх городах Казахстана членов ОПГ, торговавших наркотиками.