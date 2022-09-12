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  • Вооружённых членов петропавловской ОПГ задержали в столице
polisia.kz Сегодня, 09:12
334
Фото: polisia.kz

Вооружённых членов петропавловской ОПГ задержали в столице

В Нур-Султане сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции задержали троих участников организованной преступной группы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia

"Установлено, что они скрывались от уголовного преследования по части 2 статьи 293 УК РК - "Хулиганство", и были поданы в розыск в Петропавловске. При задержании подозреваемые лица были вооружены пистолетами марки WALTHER, "ОСА" с заряженными травматическими патронами, а также холодным оружием.


По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 УК РК, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от двух до 10-ти лет.

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#преступность #задержание #полиция
Сегодня, 09:12
334
Журналист

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