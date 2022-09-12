Вооружённых членов петропавловской ОПГ задержали в столице

Фото: polisia.kz

В Нур-Султане сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции задержали троих участников организованной преступной группы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.

"Установлено, что они скрывались от уголовного преследования по части 2 статьи 293 УК РК - "Хулиганство", и были поданы в розыск в Петропавловске. При задержании подозреваемые лица были вооружены пистолетами марки WALTHER, "ОСА" с заряженными травматическими патронами, а также холодным оружием.



По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 УК РК, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от двух до 10-ти лет.