  • 31 Августа, 20:22
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Вооружённые люди напали на больницу в Турции: ранены пять человек

Сегодня, 19:12
АВТОР
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trthaber.com Сегодня, 19:12
Сегодня, 19:12
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Фото: trthaber.com

Неизвестные вооружённые люди совершили нападение на отделение неотложной помощи больницы в Стамбуле. В результате были ранены пять человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на TRT Haber.

Согласно заявлению властей Стамбула, в числе раненых один полицейский, один сотрудник жандармерии, один сотрудник частной службы безопасности и двое гражданских лиц. Пострадавшим оказали необходимую медпомощь, их жизни на данный момент ничего не угрожает.

По данным полиции, предполагаемые преступники скрылись с места происшествия, их автомобиль нашли брошенным. После инцидента были зафиксированы повреждения здания больницы, а также машины скорой помощи.

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