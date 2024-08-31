Вооружённые люди напали на больницу в Турции: ранены пять человек

Неизвестные вооружённые люди совершили нападение на отделение неотложной помощи больницы в Стамбуле. В результате были ранены пять человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на TRT Haber.

Согласно заявлению властей Стамбула, в числе раненых один полицейский, один сотрудник жандармерии, один сотрудник частной службы безопасности и двое гражданских лиц. Пострадавшим оказали необходимую медпомощь, их жизни на данный момент ничего не угрожает.

По данным полиции, предполагаемые преступники скрылись с места происшествия, их автомобиль нашли брошенным. После инцидента были зафиксированы повреждения здания больницы, а также машины скорой помощи.