  • 6 Декабря, 15:43
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Вооружённого наркомана-водителя задержали в Астане

В отношении него завели уголовное дело.

Сегодня, 15:30
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guns.club Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30
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Фото: guns.club

Полицейские в Астане остановили автомобиль Mercedes. Это произошло в ходе ОПМ "Правопорядок", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

"После проведения медицинского освидетельствования было установлено, что он управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, во время проверки машины в салоне обнаружен травматический пистолет марки "ОСА" с патроном", - рассказали в полиции

 

Автомобиль был водворён на коммунальную стоянку. Возбуждено уголовное дело, мужчину водворили в изолятор временного содержания. Проводится следствие.

Ранее сообщалось,что полиция изъяла у закладчика 2 тысячи доз мефедрона в ЗКО.

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