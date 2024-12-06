Полицейские в Астане остановили автомобиль Mercedes. Это произошло в ходе ОПМ "Правопорядок", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"После проведения медицинского освидетельствования было установлено, что он управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, во время проверки машины в салоне обнаружен травматический пистолет марки "ОСА" с патроном", - рассказали в полиции

Автомобиль был водворён на коммунальную стоянку. Возбуждено уголовное дело, мужчину водворили в изолятор временного содержания. Проводится следствие.

Ранее сообщалось,что полиция изъяла у закладчика 2 тысячи доз мефедрона в ЗКО.