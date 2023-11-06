Вооруженный мужчина в Гамбурге сдался после 18 часов переговоров
Сегодня, 09:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:40Сегодня, 09:40
247Фото: ura.news
Вооружённый мужчина, который проник в аэропорт Гамбурга и держал в заложниках четырехлетнюю дочь, сдался полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Переговоры длились больше 18 часов. Всё это время аэропорт был закрыт для всех рейсов. В полиции заявили, что девочка жива и здорова.
Ранее сообщалось, мужчина на автомобиле Audi без номеров прорвался на взлётно-посадочную полосу в аэропорту Гамбурга. Известно, что в салоне авто находилась его четырёхлетняя дочь, которую он украл у матери.