Вооруженный мужчина в Гамбурге сдался после 18 часов переговоров

Вооружённый мужчина, который проник в аэропорт Гамбурга и держал в заложниках четырехлетнюю дочь, сдался полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Переговоры длились больше 18 часов. Всё это время аэропорт был закрыт для всех рейсов. В полиции заявили, что девочка жива и здорова.

Ранее сообщалось, мужчина на автомобиле Audi без номеров прорвался на взлётно-посадочную полосу в аэропорту Гамбурга. Известно, что в салоне авто находилась его четырёхлетняя дочь, которую он украл у матери.