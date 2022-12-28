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Лента новостей

bsh.kz Сегодня, 12:01
129
Сегодня, 12:01
129
Фото: bsh.kz

Вооруженного вымогателя задержали в Шымкенте

В Шымкенте задержали вооружённого, ранее судимого вымогателя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В Управление по борьбе с организованной преступностью ДП Шымкента поступила информация о местном жителе, вооружённом огнестрельным оружием, который занимался криминальными разборками и вымогательством", - говорится в сообщении.

Сотрудники УБОП провели все необходимые оперативные мероприятия, в результате которых выяснилось, что мужчина ранее был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, в том числе за похищение человека, незаконное лишение свободы. Его задержание оперативники провели по месту жительства, изъяли пистолет Макарова, три патрона к нему и нож.

"Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского РУП по статье 287 УК РК “Незаконное ношение, перевозка, хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ”. Проводится досудебное расследование. Мужчина арестован. Назначены экспертизы. Полицейские проверяют причастность подозреваемого и к другим преступлениям", - заключили ДП Шымкента.

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#вымогатель #Шымкент
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:01
129
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