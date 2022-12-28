Вооруженного вымогателя задержали в Шымкенте

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В Шымкенте задержали вооружённого, ранее судимого вымогателя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В Управление по борьбе с организованной преступностью ДП Шымкента поступила информация о местном жителе, вооружённом огнестрельным оружием, который занимался криминальными разборками и вымогательством", - говорится в сообщении.

Сотрудники УБОП провели все необходимые оперативные мероприятия, в результате которых выяснилось, что мужчина ранее был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, в том числе за похищение человека, незаконное лишение свободы. Его задержание оперативники провели по месту жительства, изъяли пистолет Макарова, три патрона к нему и нож.