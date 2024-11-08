Вооруженного наркосбытчика вывели на чистую воду служебные собаки

"Промысел" очередного наркосбытчика пресекли полицейские в одном из пристоличных районов Акмолинской области. Из незаконного оборота изъято более 18 килограмм наркотического средства гашиш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на на региональный Департамент полиции.

"Оперативникам оказали помощь специалисты-кинологи Департамента полиции и воинской части 5573 со служебными собаками Макс, Рич и Самурай. В ходе обыска четвероногие полицейские обнаружили в доме акмолинца мешок с запрещенным веществом, а также незарегистрированное оружие. В качестве доказательства того, что фигурант занимался не только хранением, но и реализацией гашиша, сотрудники полиции обнаружили уже расфасованные наркотики и необходимые приспособления", - говорится в сообщении ДП.

Оперативным путем установлено, что "наркомагазин" задержанный устроил здесь же, по месту жительства.

Сейчас по факту незаконного хранения наркотических средств в особо крупном размере ведется досудебное расследование. На период следствия 48-летний фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания.