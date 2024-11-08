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Вооруженного наркосбытчика вывели на чистую воду служебные собаки

Сегодня, 09:27
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ДП Акмолинской области Сегодня, 09:27
Сегодня, 09:27
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Фото: ДП Акмолинской области

"Промысел" очередного наркосбытчика пресекли полицейские в одном из пристоличных районов Акмолинской области. Из незаконного оборота изъято более 18 килограмм наркотического средства гашиш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на на региональный Департамент полиции.

"Оперативникам оказали помощь специалисты-кинологи Департамента полиции и воинской части 5573 со служебными собаками  Макс, Рич и Самурай. В ходе обыска четвероногие полицейские обнаружили в доме акмолинца мешок с запрещенным веществом, а также незарегистрированное оружие. В качестве доказательства того, что фигурант занимался не только  хранением, но и реализацией гашиша, сотрудники полиции обнаружили  уже расфасованные наркотики и необходимые приспособления", - говорится в сообщении ДП.

Оперативным путем установлено, что "наркомагазин" задержанный устроил здесь же,  по месту жительства.  

Сейчас по факту незаконного хранения наркотических средств в особо крупном размере ведется досудебное расследование. На период следствия 48-летний фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания.

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