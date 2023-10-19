Вооруженное ограбление произошло в Алматинской области
Сегодня, 10:35
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Сегодня, 10:35Сегодня, 10:35
341Фото: rua.gr
Участники разбойного нападения в Алматинской области похитили сейф с 40 миллионами тенге и золотыми украшениями. Полиция задержала подозреваемых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Трое неизвестных совершили разбойное нападение в селе Касымбек. Угрожая хозяевам и произведя выстрелы из огнестрельного оружия, они похитили сейф, где находилось 40 млн тенге и золотые украшения", - сообщили в полиции.
По словам начальника ДП области Бауржана Аленова, проводятся все необходимые следственные мероприятия для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в расследовании преступления.
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