Вооруженное ограбление произошло в Алматинской области

Участники разбойного нападения в Алматинской области похитили сейф с 40 миллионами тенге и золотыми украшениями. Полиция задержала подозреваемых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Трое неизвестных совершили разбойное нападение в селе Касымбек. Угрожая хозяевам и произведя выстрелы из огнестрельного оружия, они похитили сейф, где находилось 40 млн тенге и золотые украшения", - сообщили в полиции.

По словам начальника ДП области Бауржана Аленова, проводятся все необходимые следственные мероприятия для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в расследовании преступления.