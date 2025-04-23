Заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек сделал официальное заявление по поводу вооружённого нападения на своего коллегу – замакима города Руслана Берденова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Куранбека, в момент нападения все руководители акимата, включая акима города Габита Сыздыкбекова, находились на рабочих местах и оперативно прибыли на место происшествия.

"Когда это произошло, и аким города Габит Сыздыкбеков, и все его заместители, и руководитель аппарата акима, все были на работе. Мы все вышли на место происшествия, были вызваны полиция и скорая помощь. После Руслана Берденова быстро доставили в больницу. Подозреваемого задержали на месте происшествия. Операция была проведена в городской клинической больнице №1. Она длилась длительное время. Почему я все это говорю? Потому что в социальных сетях распространилась различная информация. Мы, все заместители акима, были в больнице, пока не завершилась операция. Только около двух ночи, когда завершилась операция, мы разошлись по домам. То есть мы и аким города Габит Абдимажитович держали ситуацию под полным контролем", - сказал он.

Чиновник особо отметил работу сотрудников Департамента полиции Шымкента, которые в кротчайшие сроки задержали подозреваемого, приняли необходимые меры и очень быстро начали следственные мероприятия. Свой вклад внесли и городская прокуратура, и медицинский персонал.

"Медициские работники показали свой профессионализм и работу на высшем уровне. От имени городского акимата благодарю сотрудников полиции и медицинских работников", - отметил заместитель акима.

Также Куранбек объяснил, почему представители акимата не делали заявлений ранее.

"То, что с момента происшествия и по настоящее время мы не выходим в социальные сети и не даем никаких комментариев, связано с тем, что мы не уполномочены. На это есть полицейские. В настоящее время ведется расследование, которое находится под контролем прокуратуры", - подчеркнул Куранбек.

Он отметил, что не располагает достоверной информацией о мотивах нападения.

"Почему этот человек пошел на преступление, мы точно сказать не можем, даже не имеем на это право, мы не уполномочены. Чтобы расследование велось правильно, мы не можем давать никаких комментариев. Все комментарии по итогам расследования или при передаче дела в суд будут даны вам со стороны департамента полиции", - сказал замакима города.

В обществе обсуждаются различные версии мотива подозреваемого.

"Насколько нам известно, ни одна из них не соответствует действительности. Еще раз повторю, следствие поставит свою точку. Возможно, кто знает, у человека было не в порядке психоэмоциональное состояние, возможно, на это повлияли другие обстоятельства, психотропные вещества или другие вещи. И об этом мы не можем сказать. В связи с этим таково краткое заявление. Я уверен, что у вас будут еще вопросы, но нам больше нечего сказать", - подчеркнул Сарсен Куранбек.

Напомним, инцидент произошёл вечером 21 апреля возле здания акимата. В чиновника было произведено несколько выстрелов из дробового оружия. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Медики уточнили характер травм пострадавшего. По информации врачей, у Руслана Берденова проникающее огнестрельное дробовое ранение грудной клетки справа с множественными повреждениями нижней доли правого лёгкого, межрёберных артерий, диафрагмы и гемопневмоторакс справа.

Накануне сообщалось, что Берденов пришёл в себя, но остаётся в тяжелом состоянии.

Ранее депутат Айдарбек Ходжаназаров в кулуарах сказал, что даже находясь под наркозом Руслан Берденов думает о работе.