Волшебную "Жизель" представила "Астана Опера"

Фото: театр "Астана Балет"

Уникальность этой редакции постановки "Жизель" — не только в завораживающем исполнении артистов балета "Астана Опера", но и в художественном оформлении прославленных театральных художников современности.

Балетная труппа "Астана Опера" представила постановку Адольфа Адана "Жизель" на сюжет древней мистической легенды о девушках-виллисах на сцене театра "Астана Балет", передаёт BaigeNews.kz.

Художественный руководитель коллектива — народная артистка России, звезда мирового балета Алтынай Асылмуратова.

"Выступление на этой замечательной сцене для нас — прекрасная возможность встречи не только с любимыми зрителями, но и с нашими дорогими коллегами. Мы с большим удовольствием исполним спектакль "Жизель" Адольфа Адана, в этом балете поднимаются вечные темы истинной любви, глубокой вины, искреннего прощения и самопожертвования, он является образцом синтеза удивительной красоты хореографии и чарующей музыки. Постараемся в полной мере выразить все эмоции и переживания героев и передать выразительным языком танца высокие чувства, заложенные автором в легендарном балете", — рассказали артисты "Астана Опера".

Выйти на сцену в образе нежной Жизели с самого юного возраста мечтают балерины всего мира. Наиболее яркие трактовки этой роли в разное время представили Карлотта Гризи, Анна Павлова, Ольга Спесивцева, Галина Уланова, Наталья Бессмертнова, а также блистательная Алтынай Асылмуратова, и именно она передала балеринам "Астана Опера" эталонное исполнение этой сложнейшей партии.

22 октября партию Жизели исполнила ведущая солистка "Астана Опера", заслуженный деятель Казахстана Мадина Басбаева.

"Партию Жизели я танцую в этом театре второй раз. Но танцевала я его уже давно в других театрах, в Алматы меня приглашали танцевать эту партию. Здесь второй спектакль. Эта партия очень сложна технически и эмоционально. Сама Жизель по образу близка мне. Она настолько простая девочка, крестьянка, верит в любовь, не верит в то, что ее могут обмануть. Настолько чиста, наивна и открыта, и верит своему принцу, которого встречает на сцене. Понимает, что у него уже есть невеста, её сердце разбили, и передать этот образ должна каждая балерина", — сказала солистка.

Уникальность этой редакции постановки "Жизель" — не только в завораживающем исполнении артистов балета "Астана Опера", но и в художественном оформлении прославленных театральных художников современности: выдающегося сценографа Эцио Фриджерио и лауреата премии "Оскар" художника по костюмам Франки Скуарчапино. Живописные сцены деревенской жизни — залитый солнечным светом маленький домик Жизели, лесная полянка — сменяются таинственной атмосферой ночного танца загадочных вилис — невест, умерших накануне свадьбы из-за предательства женихов. Словно тени, кружатся девушки в стремительном хороводе при сиянии луны, и неземная красота призрачных фигур эффектно подчеркнута игрой света итальянского художника Винченцо Рапони.

23 октября в заглавной роли юной Жизели выступила талантливая солистка театра Анастасия Заклинская, в партии графа Альберта дебютировал Диас Курмангазы, Ганс —Галымжан Нурмухамет. В образе Мирты на сцену впервые вышла Амина Кисембаева. Ассистенты балетмейстера-постановщика — Заслуженный артист России Константин Заклинский, Елена Шерстнева.

Важно отметить, что балетная труппа "Астана Опера" уже не в первый раз выходит на сцену театра "Астана Балет". В декабре прошлого года в рамках сотрудничества двух театров артисты с большим успехом представили здесь зрелищные спектакли М. Фокина — "Шопениану" на музыку Ф. Шопена и "Шехеразаду" на музыку Н. Римского-Корсакова, а также яркую программу Гала-балета.

Фото театра "Астана Балет".