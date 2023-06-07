Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя

В музей исламской культуры в Петропавсловске привезли волосы пророка Мухаммеда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 7152.kz.

Уникальную реликвию доставлили для проведения обряда призыва дождя.

"Около двух лет назад на западе Казахстана, в частности, в Мангистауской области, наступила засуха. Не было растительности, погибал скот. Главный имам региона обратился к нам с просьбой привезти мусульманскую святыню для проведения обряда "Тасаттық". И это, я считаю, помогло спасти сельхозугодия и людей. Главное – верить, и тогда Аллах вознаградит всех нас. Обряд "Тасаттық" пройдёт не только в городе, но и в районах области", - говорит Калиолла Маджанов, председатель туркестанского областного филиала "Ассоциация паломников Казахстана".