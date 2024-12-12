Антикоррупционной службой города Алматы при содействии участников проекта "Антикоррупционное волонтерство" на постоянной основе проводится мониторинг системы государственных закупок посредством "Единого окна закупок". В ходе проведения мониторинга, установлено, о неправомерных действиях руководства КГУ "Общеобразовательная школа - интернат

№10 для детей из малообеспеченных семей" (далее – Школа), передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что Школа на сайте государственных закупок закупает – "Комплект учебного оборудования" по завышенной цене за единицу 3,5 млн тенге на сумму 28 млн тенге. Согласно технической спецификации, методом изучения интернет пространства и запроса коммерческих предложений выявлено, что стоимость оборудования максимальной комплектации не превышает 2,1 млн тенге, завышение составило более 11 млн тенге, по указанному факту направлено письмо в адрес уполномоченных органов, закупка отменена.

Мониторингом СМИ совместно с волонтерами установлена публикация в социальных сетях. При выездном мониторинге на пересечение улиц Розыбакиева и Березовского было выявлено не корректное нанесение дорожной разметки по улице Березовского в восточном направлении.

Согласно приказа Министра внутренних дел от 30 июня 2023 года №534 дорожная разметка устанавливает определенные режимы и порядок движения. В связи с чем некорректное обозначение дорожной разметки способствует нарушению правил дорожного движения и угрожает здоровью и безопасности населения города, а также создает предпосылки для совершения коррупционных правонарушений.

Антикоррупционной службой города Алматы направлено письмо в адрес Департамента полиции и Управления городской мобильности города Алматы, для принятия в кратчайший сроки мер по обеспечению безопасности граждан и предотвращения

коррупционных правонарушений на данном участке.

Нарушения были устранены, и на протяжении всего участка установлены соответствующие дорожные знаки. Антикоррупционные волонтеры продолжают работу по обеспечению общественного контроля, который способствует решению социальных проблем населения.