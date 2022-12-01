Волонтёры в Экибастузе возмутились фейковой информацией о своей "показушной" работе

В Экибастузе волонтёры возмутились фейковой информацией, распространяемой в соцсетях, об их якобы "показушной" работе, передаёт BaigeNews.kz.

Волонтёры отметили, что они уже четвёртый день в мороз по заявкам развозят обогреватели самым нуждающимся в Экибастузе - пенсионерам, многодетным и малоимущим семьям.

"29 ноября мы прибыли на улицу Машхур Жусупа, дом 58а, там не было жильцов, и мы отдали обогреватель во второй подъезд, где (проживает – Ред.) женщина с двумя детьми… Нам по-человечески неприятно, что пишут о нас в СМИ и социальных сетях", - сказал студент Торайгыров университета Адильхан Сайлаубай.

В посте волонтёр призвал всех быть добрее, не верить фейковой информации, и, по возможности, присоединиться к ним и помочь жителям Экибастуза.