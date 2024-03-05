Волонтёры посадили 5100 саженцев саксаула на дне Арала

Первый эковолонтёрский проект Syr qorǵany – sekseýil, миссией которого является восстановление экосистемы и защита от последствий экологической катастрофы Арала, прошёл в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz.

Для достижения цели Алматы менеджмент университет привлёк около 80 волонтеров. Участники при поддержке Минэкологии и природных ресурсов РК, а также местных исполнительных органов высадили 5 100 саженцев саксаула на высохшем дне Аральского моря.

Среди волонтёров оказались жители Алматы, Талгара, Астаны, Кызылординской области, Ташкента, граждане США. За три дня активисты преодолели 1 030 километров.

В первый день участники посетили мемориальный комплекс "Қорқыт-ата", получив благословение предков. Вечером состоялась форсайт-беседа с участием эксперта Международного фонда спасения Арала Марии Заднепровской и заслуженного деятеля Казахстана, кинорежиссёра Сергея Азимова. Ребята посмотрели фильм "Жоқтау", вышедший в 1988 году и рассказывающий о непростой судьбе Арала.

"Арал нельзя оживить. Но благоустройство нашей страны, родного села, улучшение экологической обстановки – это то, что в наших силах. Поэтому я сам участвую в проекте как волонтёр. Вместо критики, громких слов можно внести свой вклад таким образом. Самое главное, что с помощью таких проектов мы можем привить национальное экологическое самосознание", - отметил известный кинорежиссёр.

На следующий день волонтёры взяли в руки лопаты и посадили саженцы саксаула.

Гендиректор РГКП "Республиканский лесной - селекционно-семеноводческий центр" Алиби Газиз отметил особенность проекта.

"Идёт посадка саксаула на площади один миллион 100 тысяч гектаров.С 2021 по 2023 годы саксаул был посажен на 545 000 гектаров земли. Теперь осталась половина работы. Прибытие волонтёров на Арал – поистине историческое событие. До этого было много доноров из-за рубежа - Южной Кореи, Германии, Америки. Саксаул – священное дерево, который не берёт ни топор, ни пила. До 4 тонн песка и соли могут удерживать корни одного куста. В нашей стране растёт самое большое количество саксаула. В Кызылординской области, Мойынкуме, Созаке и даже на Балхаше можно встретить саксаул. Существует два типа растения: чёрный и белый. Посажен именно чёрный саксаул. Мы посадили саженец после того, как он был полностью пропитан болтушкой. Саксаулу достаточно влаги и минерального питания, так как болтушка состоит из гидрогеля и навоза. В связи с этим нет необходимости поливать саженцы. И уже через четыре года они дадут семена", - сказал спикер.

Координатор Национальной волонтёрской сети Астаны Бауыржан Жумат поделился впечатлениями от проекта: