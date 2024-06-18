Волонтёры помогли сэкономить более 7 млрд тенге в Казахстане

Антикоррупционные волонтёры предотвратили нерациональное использование более 7 миллиардов тенге в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Проект, запущенный в августе прошлого года, объединил более 2,7 тысячи активистов. Благодаря их усилиям предотвращены риски завышения цен на товары и услуги.

Например, после вмешательства волонтёра, акимат Уральска отменил закупку оборудования для видеоконференцсвязи на сумму 45 миллионов тенге, так как рыночная стоимость аналогичного оборудования составляет около 4 миллионов тенге.

Волонтёрами в Шымкенте выявлен факт дублирования Управлением образования и несколькими школами закупки по организации летнего отдыха для детей-сирот. В результате своевременного реагирования предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 78 миллионов тенге.

В Туркестане установлен факт необоснованного повышения тарифов при расчёте теплоэнергии. Несмотря на то, что в многоэтажных жилых домах установлены приборы учёта, начисление производилось в квадратных метрах, что приводило к увеличению стоимости отопления. В результате принятых мер произведён перерасчёт для более двух тысяч жильцов 32 многоэтажных домов на сумму порядка 13 миллионов тенге.

В столице волонтёры проверили состояние 30 квартир, выданных по программе "Арендное жильё для работающей молодёжи". Подрядчиков обязали устранить многочисленные недостатки - отсутствие радиаторов и розеток, незавершённые строительно-монтажные работы и другие дефекты.