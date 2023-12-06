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Волонтёры помогли найти 87 без вести пропавших граждан с начала 2023 года

Сегодня, 11:15
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 11:15
Сегодня, 11:15
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Фото: Baigenews.kz

В поисках без вести пропавших людей значительную помощь полицейским оказывают волонтёры. Благодаря их усилиям и стараниям с начала года было найдено 87 без вести пропавших граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На сегодняшний день сотрудники полиции взаимодействуют с волонтерами “Волонтеры Астаны Lider.KZ”, “Qanat” и “Астана Жастары”, которые максимально вовлекаются в охрану общественного порядка и безопасности.

"С начала года в полицию поступило более 5 тысяч обращений об исчезновении граждан. С помощью общественного объединения “Волонтеры Астаны Lider.KZ” были найдены 87 без вести пропавших граждан. Большинство пропавших были найдены в течение суток, местонахождение остальных установлено в ходе проведения розыскных мероприятий", - сообщили в полиции.

Как отметили в полиции, каждый волонтёр занят своим направлением.

"Они делятся на группы, звонят, пишут в социальных сетях и обходят все кварталы, предварительно, поделив территории между собой. Неотъемлемой частью сервисной модели работы полицейских является тесное взаимодействие правоохранительных органов с обществом. И волонтеры являются тем самым связующим мостом между полицейскими и населением", - говорится в сообщении.

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