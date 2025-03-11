В Абайском районе продолжается общенациональная акция Таза Қазақстан. Молодёжь берёт на себя ответственность не только за чистоту окружающей природы, но внимательна к тем, кто нуждается в помощи, передаёт BaigeNews.kz.

В посёлке Вольном находится приют для животных. Его организовали неравнодушные местные жительницы. Приют содержится за счёт собственных средств девушек и нерегулярной помощи спонсоров.

Узнав о нужде, волонтёры AbayTeam пришли на помощь. Они провели акцию "Чистота во имя добра", организовав сбор вторичного сырья, которое сдают на переработку, и на вырученные средства приобретают корм для животных.

Активист волонтёрского корпуса Ержан Рахметов рассказывает, что такая акция, по его мнению, даёт тройной эффект. Во-первых, люди, сдающие вторсырье, делают чище окружающую среду, ведь коробки, газеты, пластик – это мусор. Во-вторых, переработка бумаги спасает жизнь зелёным насаждениям, чем способствует сохранению экологии. Ну и в-третьих, это помощь братьям нашим меньшим, которые очень нуждаются в ней, особенно в холодное время года.

В акции активно участвуют школьники. Это способствует воспитанию милосердия, а также учит экологической культуре.