Волонтёры организовали праздничную акцию в Астане
Предприниматели выступили спонсорами.
Сегодня, 19:40
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Сегодня, 19:40Сегодня, 19:40
135Фото: акимат Астаны
В преддверии Международного женского дня Молодёжный ресурсный центр "Астана жастары" организовал в столице акцию "Көктем шуағы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.
В рамках акции волонтёры раздали 600 тюльпанов в общественных местах.
Акцию проводят ежегодно при участии спонсоров из числа предпринимателей города.
"Спасибо вам большое. Мне приятно получить цветы. Поздравляю и вас с Международным женским днём и весенними праздниками", – с благодарностью сказала жительница города Фатима Машкенова.
"Это маленький, но очень важный жест благодарности женщинам за их поддержку и вклад в наш мир. Радует, что тюльпаны подарили улыбки и счастье", – сказал волонтер Диаз Тышибаев.