В преддверии Международного женского дня Молодёжный ресурсный центр "Астана жастары" организовал в столице акцию "Көктем шуағы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

В рамках акции волонтёры раздали 600 тюльпанов в общественных местах.

Акцию проводят ежегодно при участии спонсоров из числа предпринимателей города.

"Спасибо вам большое. Мне приятно получить цветы. Поздравляю и вас с Международным женским днём и весенними праздниками", – с благодарностью сказала жительница города Фатима Машкенова.

"Это маленький, но очень важный жест благодарности женщинам за их поддержку и вклад в наш мир. Радует, что тюльпаны подарили улыбки и счастье", – сказал волонтер Диаз Тышибаев.