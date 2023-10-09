Волонтёры нашли более 200 тел участников музыкального фестиваля в Израиле – СМИ

Члены израильской общественной организации ЗАКА, которая занимается добровольной спасательной деятельностью, обнаружили не менее 260 тел в кибуце Реим, расположенном на юге страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

По информации газеты The Jerusalem Post, которая ссылается на представителей организации, все погибшие находились на музыкальном фестивале Nature Party под открытым небом в момент нападения палестинской радикальной группировки ХАМАС.

Сообщается, что радикалы расстреляли многих участников мероприятия, данные о погибших могут ещё вырасти. Кроме того, есть данные, что члены ХАМАС вывезли в сектор Газа не менее 10 девушек, находившихся на фестивале.

7 октября из сектора Газа на территорию Израиля были выпущены тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что массированный ракетный обстрел произвело палестинское движение ХАМАС.

Военные власти Израиля заявили о начале контртеррористической операции "Железные мечи". Десятки израильских истребителей нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа, в частности, атакованы многоэтажные здания в Газе. По данным армии Израиля, там находилась принадлежащая ХАМАС военная инфраструктура. По информации же палестинских СМИ, в высотках было около 100 жилых квартир.

На всей территории Израиля введён режим чрезвычайного положения. В стране объявили мобилизацию и набор добровольцев в силы правопорядка.

По данным СМИ, которые ссылаются на сообщения официальных представителей сторон, по меньшей мере 300 израильтян и 313 палестинцев убиты за последние сутки, согласно сообщениям официальных представителей сторон. Израильская армия сообщает об уничтожении более 400 боевиков. Обе стороны также заявляют о десятках пленных.

Число погибших растёт, больницы оказывают помощь раненым. В соцсетях публикуют кадры с телами людей, которые лежат на дорогах вблизи сектора Газа.

Ряд мировых лидеров осудили нападение на Израиль со стороны ХАМАС. Папа римский Франциск призвал к прекращению вооруженных нападений, отметив, что "война — это поражение".

Президент США Джо Байден распорядился направить Израилю дополнительную помощь.