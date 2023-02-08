Волонтёры начали сбор помощи пострадавшим в Турции. Куда обращаться

Фото: bizbirgemiz

Волонтёры в Казахстане начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших от разрушительного землетрясения в Турции. Что требуется и куда могут обращаться желающие помочь, читайте в материале BaigeNews.kz.

Национальная волонтёрская сеть при координаций Министерства информации и общественного развития РК объявила о сборе гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения.

Вещи собирают по адресу: Астана, улица Кабанбай батыра, 11/5, 5 этаж, 505 кабинет (Национальная волонтёрская сеть).

Также помощь собирают во всех городах республиканского значения и областных центрах в офисах региональных фронт-офисов волонтёров Birgemiz, после её транспортируют в Национальную волонтёрскую сеть для передачи в посольство Турции в Казахстане.

Что из вещей принимают:

одеяла, спальные мешки;

термосы, ручные фонари, пауэрбанки;

памперсы, средства личной гигиены (прокладки гигиенические);

зимнюю одежду для взрослых и детей (вещи должны быть новыми), пальто-куртки, плащи-дождевики, ботинки, сапоги, свитеры, брюки, перчатки, шарфы, шапки, носки, нижнее белье.

Финансовая помощь принимается по реквезитам:

От юридических лиц:

АО "Народный Банк Казахстана"

ОЮЛ "Национальная волонтерская сеть"

БИН 120940015916

БИК: HSBKKZKX

Р/С: KZ23601A871001005521

От физических лиц:

В приложении Kaspi – платежи, раздел Благотворительность:

ОЮЛ "Национальная волонтерская сеть" гуманитарная помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

По всем вопросам можно обратиться в информационный центр республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz по телефону: +77087064242, или по адресу: Астана, улица Кабанбай батыра, 11/5, офис 505.