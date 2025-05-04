Два волонтёра Республиканской службы крови — Ермек Дуйсенханов и Арман Сатимов — отправились в необычное путешествие. На машине с логотипом Центра крови они решили объехать города и сёла Казахстана, чтобы рассказать людям о важности донорства, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказали в Минздраве РК, их цель — не просто преодолеть маршрут, а вдохновить как можно больше людей стать донорами.

За 17 дней они планируют посетить множество населённых пунктов, от крупных городов до самых отдалённых сёл. В каждом месте волонтёры проводят мини-лекции, делятся материалами, общаются с местными жителями и выходят на местные СМИ. По их словам, донорство должно быть доступным и понятным для всех — независимо от того, живёт человек в мегаполисе или в маленьком ауле.

Инициативу поддержали акиматы шести областей. На сегодняшний день Ермек и Арман уже побывали в Астане, Костанае, Хромтау, Актобе и Актау — и это только начало их маршрута.

Но дело не только в крови. Во время поездки волонтёры поднимают и другие важные темы: охрану природы, развитие сельских территорий, сохранение исторического наследия. Каждая остановка — это разговор о ценностях, о заботе и о силе простого человеческого участия.

Особую символику несёт их автомобиль. После каждой лекции местные жители наклеивают на него красную точку — знак того, что в этом городе или селе теперь знают больше о донорстве. Таких точек становится всё больше — и это значит, что растёт и волна добрых дел.

"Когда человек сдаёт кровь, он чувствует свою значимость, понимает, что может спасти чью-то жизнь. Донор — это не просто участник системы, это её сердце", — говорит Арман Сатимов.

Руководитель Центра крови Сания Абдрахманова считает, что такие инициативы формируют культуру взаимопомощи и сочувствия: