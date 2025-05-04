Волонтёры на колёсах продвигают донорство в Казахстане
После каждой лекции местные жители наклеивают на него красную точку — знак того, что в этом городе или селе теперь знают больше о донорстве.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Два волонтёра Республиканской службы крови — Ермек Дуйсенханов и Арман Сатимов — отправились в необычное путешествие. На машине с логотипом Центра крови они решили объехать города и сёла Казахстана, чтобы рассказать людям о важности донорства, передаёт BaigeNews.kz.
Как рассказали в Минздраве РК, их цель — не просто преодолеть маршрут, а вдохновить как можно больше людей стать донорами.
За 17 дней они планируют посетить множество населённых пунктов, от крупных городов до самых отдалённых сёл. В каждом месте волонтёры проводят мини-лекции, делятся материалами, общаются с местными жителями и выходят на местные СМИ. По их словам, донорство должно быть доступным и понятным для всех — независимо от того, живёт человек в мегаполисе или в маленьком ауле.
Инициативу поддержали акиматы шести областей. На сегодняшний день Ермек и Арман уже побывали в Астане, Костанае, Хромтау, Актобе и Актау — и это только начало их маршрута.
Но дело не только в крови. Во время поездки волонтёры поднимают и другие важные темы: охрану природы, развитие сельских территорий, сохранение исторического наследия. Каждая остановка — это разговор о ценностях, о заботе и о силе простого человеческого участия.
Особую символику несёт их автомобиль. После каждой лекции местные жители наклеивают на него красную точку — знак того, что в этом городе или селе теперь знают больше о донорстве. Таких точек становится всё больше — и это значит, что растёт и волна добрых дел.
"Когда человек сдаёт кровь, он чувствует свою значимость, понимает, что может спасти чью-то жизнь. Донор — это не просто участник системы, это её сердце", — говорит Арман Сатимов.
Руководитель Центра крови Сания Абдрахманова считает, что такие инициативы формируют культуру взаимопомощи и сочувствия:
"Мы гордимся нашими волонтёрами. Их путешествие — это не просто поездка. Это экспедиция добра, в которой каждая остановка может стать чьим-то шансом на жизнь".
Самое читаемое
- Новый рекорд: 100 мастеров создали самый большой в Казахстане ковёр с тюльпаном
- Казахстанки впервые вошли в ТОП-6 мирового рейтинга Billie Jean King Cup
- Трогательная акция к 80-летию Победы стартовала в Астане
- На Землю падает советская космическая станция: есть риск для жилых районов
- 15-летняя штангистка из Казахстана стала чемпионкой мира в Перу