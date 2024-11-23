Волонтёры Казахстана и России встретились в Алматы

В Алматы прошёл слет волонтёрских организаций Казахстана и России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

В открытии приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков, а также представители волонтерских движений обеих стран.

Аида Балаева поздравила присутствующих с предстоящим Международным днем волонтера. Она отметила важность партнерства государства и волонтерского сообщества.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание деятельности волонтеров. Особенно развитию международного сотрудничества в данной сфере. Сегодня можно с уверенностью сказать, что добровольческое движение Казахстана и России превратилось в мощную созидательную силу и стало наглядным примером самоорганизации граждан, укрепляя связи между людьми, народами и помогая решать важные социальные проблемы, — сказала министр.

Она напомнила, что по инициативе Главы государства, 2020 год был объявлен в Казахстане Годом волонтерства, что придало мощный импульс добровольческому движению.

В своем выступлении Аида Балаева также рассказала о мерах государственной поддержки волонтерства в Казахстане.

Ежегодно госорганами совместно с волонтерским сообществом реализуется свыше 50 проектов с предоставлением 240 малых грантов на реализацию инициатив.

Сегодня в нашей стране насчитывается свыше 240 тысяч активных волонтеров, плодотворно работают более 740 волонтерских организаций и более 1 тысячи инициативных групп.

В завершение своего выступления министр предложила провести в 2025 году совместные экологические акции, выставки, семинары и конференции, посвященные актуализации действий в защиту природы.

Выступая на слете волонтеров, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков поблагодарил Казахстан за организацию мероприятия.

"Особенно важно, что одним из главных инициаторов продвижения совместных проектов на качественно новый уровень является Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Казахстан имеет значительный опыт в работе с добровольцами. Мы полностью поддерживаем и рассчитываем, что важность сегодняшней встречи заключается в том, чтобы уже в следующем году, как мы и планируем, пройдет полноценный форум волонтеров России и Казахстана под названием "Добрососедство". Надеемся, что это обогатит портфель совместных проектов в этой сфере между нашими странами. Продвижение идеи добровольчества и привлечение большего числа людей в волонтерское движение способствует консолидации общества, укреплению традиционных нравственных и духовных ценностей", - заключил он.

Для волонтеров в рамках слета подготовили познавательные лекции, семинары-тренинги.

Также российским гостям презентовали работу комьюнити-центров Алматы.