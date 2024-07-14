Волонтёры из разных городов Казахстана подхватили акцию "За чистый Баянаул"

Казахстанские школьники и студенты колледжей пришли на помощь лесникам и госинспекторам Баянаульского национального природного парка и устроили массовую уборку в зоне отдыха, на берегу озера Жасыбай, а также в излюбленных местах для фотосессий туристов в горах, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказал директор нацпарка Аждар Жусупов, около 60 юных волонтёров в "Казахстанскую Швейцарию" приехали из Астаны, Павлодара, Экибастуза, а также с малой родины рэпера Скриптонита — села Атамекен (бывший посёлок Ленинский Павлодарской области).

"Ребята помогли прибрать мусор после отдыхающих. Заодно определили самого трудолюбивого волонтёра. Это самая юная участница акции — девятиклассница по имени Фатима. Её отметили призом за активное участие: фирменным баянаульским пакетом с памятными сувенирами и денежным сертификатом. Спасибо огромное нашему подрастающему поколению за помощь с уборкой территорий", — сказал Аждар Жусупов.

Напомним, акция "За чистый Баянаул" стала продолжением масштабного республиканского проекта "Таза Казахстан". В Баянауле сезон этой акции в начале лета стартовал с призыва павлодарских мам, воспитывающих детей-аутистов. Родители вместе с особыми детьми взяли большие мешки и во время прогулки в горы прибрали территорию возле беседки, избавив её от пустых бутылок, сигаретных пачек и прочего мусора, который оставили на природе нерадивые туристы.