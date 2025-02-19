Волонтёры Антикора помогли сэкономить 15 млрд тенге в Казахстане
С начала реализации проекта оказаны правовые консультации для 64 тысяч граждан.
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Проект "Антикоррупционное волонтёрство" стал эффективным инструментом усиления общественного контроля в Казахстане. О его результата[ сообщили в Антикоре, передаёт BaigeNews.kz.
Волонтёров активно привлекают к мониторингу строительства дорог, разрешению актуальных социальных вопросов и предотвращению нерационального расходования бюджетных средств.
"В ряды волонтёров вступило порядка 2,4 тысячи человек. Они проводят мониторинг эффективности расходования бюджетных средств и проблемных вопросов регионов, принимают участие в организации антикоррупционных мероприятий, создании социальных роликов на антикоррупционную тематику. С начала реализации проекта оказаны правовые консультации для 64 тысяч граждан. В рамках общественного контроля проведено свыше тысячи мониторингов качества строительства социальных объектов, "долгостроев" и других важных инфраструктурных объектов", - сообщили в ведомстве.
Особо стоит отметить практику выявления проблем прикрепления детей, воспитывающихся в детских домах, к медицинским организациям через портал электронного правительства (в Туркестанской области). Ранее на портале такой функционал отсутствовал. Это создавало необходимость обращения в медицинские учреждения для прохождения обследования (МРТ, УЗИ, ЭКГ, сдачи анализов) на платной основе (расходы на одного ребёнка могут достигать порядка 80-100 тысяч тенге).
И только после доработки портала проблема решена.
"Волонтёры играют важную роль в укреплении общественного контроля и доверия общества к проводимой антикоррупционной политике. Их работа позволила предотвратить риски завышения на сумму 15 миллиардов тенге", - заключили в Антикоре.
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