Волонтеры из 27 стран мира соберутся в Астане на Слете лидеров движения СВМДА
Вчера, 05:22
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Вчера, 05:22Вчера, 05:22
548Фото: gov.kz
В Астане 3-4 октября состоится Слет лидеров волонтерского движения СВМДА, в котором примут участие 400 активистов из 27 стран Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и информации РК.
Целью Слета является обозначение роли волонтерства в реализации целей устойчивого развития и укрепление межкультурного диалога в странах Азии. Также встреча станет платформой для обсуждения важных социальных проблем.
В связи с этим в столице Казахстана состоялось заседание организационного комитета, в работе которого принял участие заместитель Генерального секретаря СВМДА Чжан Лиан. Участники оргкомитета обсудили программу предстоящего слета, логистику участников, организационно-технические моменты и вопросы безопасности.
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