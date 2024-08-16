Волонтеры из 27 стран мира соберутся в Астане на Слете лидеров движения СВМДА

В Астане 3-4 октября состоится Слет лидеров волонтерского движения СВМДА, в котором примут участие 400 активистов из 27 стран Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и информации РК.

Целью Слета является обозначение роли волонтерства в реализации целей устойчивого развития и укрепление межкультурного диалога в странах Азии. Также встреча станет платформой для обсуждения важных социальных проблем.

В связи с этим в столице Казахстана состоялось заседание организационного комитета, в работе которого принял участие заместитель Генерального секретаря СВМДА Чжан Лиан. Участники оргкомитета обсудили программу предстоящего слета, логистику участников, организационно-технические моменты и вопросы безопасности.