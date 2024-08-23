Волонтеры борются с наркотиками в Алматы: как сделать работу эффективнее?

В Алматы уже не первый год реализуется проект "Наркостоп", в рамках которого неравнодушные волонтеры помогают государству и обществу в решении одной из важнейших задач – борьбе с распространением наркотиков среди молодежи. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с куратором проекта Нуржаном Жакуповым и узнал о масштабах проводимой работы и перспективах усиления данной деятельности.

Волонтерская сеть в рамках проекта "Наркостоп", поддерживаемого Управлением молодежной политики Алматы,составляет около 600 человек. Основная часть добровольных помощников в борьбе с наркотиками – это подростки, которые продвигают нетерпимость к употреблению наркотиков и связанными с этим занятиями среди сверстников-подростков. Среди конкретных мер – проведение разных мероприятий, закраски наркореклам на стенах домов, а также антинаркотические кампании в своих социальных сетях.

"Данная деятельность направлена на то, чтобы через наиболее популярный у подростков способ коммуникации – социальные сети и месенджеры, масштабировать идеи о вреде наркотиков. Кроме того, волонтеры постарше ведут деятельность в области кибербезопасности, это усиленный мониторинг соцсетей и интернет-пространства на предмет выявления ссылок на сайты по продаже наркотиков и "найме" на "работу" в качестве наркокурьера, закладчика и так далее. Выявленные ссылки и объявления со всеми контактами дальше перенаправляются в уполномоченный орган, в том числе правоохранительный", - сказал Жакупов.

По его словам, из 600 волонтеров все с различной периодичностью участвуют в антинаркотической деятельности. Некоторые уделяют время раз в месяц для посещения и работы на мероприятиях, но часть ребят старается выкроить время в своем графике так, чтобы по мере возможности помогать проекту каждую неделю.

Куратор проекта "Наркостоп" Нуржан Жакупов также добавил, что в его рамках продолжается оказание бесплатной помощи жителям города в виде психологической помощи, лечения от зависимостей, запуска в интернете и общественном транспорте видеороликов по профилактике зависимостей и так далее. В ходе реализации волонтерского проекта Жакупов с коллегами сделал наблюдение о том, что на проблему наркомании необходимо посмотреть шире.

"В этом году проходит исследование эффективности профилактики и лечения наркозависимости в Казахстане через призму действующего законодательства. И одно из первых наблюдений, что чаще всего мы вынуждены работать только с последствиями. На недавнем совещании молодёжного совета при акиме Алматы шла речь о том, что необходимо работать на упреждение, устранять саму причину. И здесь мы видим две проблемы- лицензирование частных реабилитационных центров и отсутствие охвата профилактикой подростков из группы риска до 14 лет", - отметил Жакупов.

Согласно стандарту казахстанскому, молодёжью считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет, но по опыту деятельности по профилактике наркозависимости волонтеры отмечают, что даже в случае с 14-летними порой приходится работать с последствиями, если речь идет о подростке из группы риска.

"Действительно, у некоторых есть предрасположенность к зависимостям, формируемая в возрасте до 14 лет, даже до 10 лет, то есть, уже есть предпосылки у некоторых детей. Как с ними работать? Только через родителей. Но в нынешнее время гаджетов и соцсетей влияние родителей уже не так велико, как еще лет 20-30 назад. Сейчас век цифровых технологий - Tiktok, Instagram, Youtube и бесконтрольного потребления контента и бесконтрольного качества этого контента. Родителям сложнее сейчас заниматься воспитанием детей, потому что очень много раздражителей, триггеров и опасностей, которые идут из тех же социальных сетей. Мы предлагаем и в этом направлении уже начинаем работать с родителями, хотя это не наша целевая аудитория. Но понимаем, что дети до 14 лет не должны оставаться вне профилактики", - пояснил Жакупов.

Что касается лицензирования частных реабилитационных центров, где наркозависимые анонимно могут лечиться от зависимости, то в проекте "Наркостоп" предлагают разработать на уровне государства стандарты оказания помощи в данных учреждениях с соответствующим их лицензированием, чтобы исключить риски жизни и здоровья пациентов данных центров.