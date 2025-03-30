Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Ризабек Айтмухан стал вторым на чемпионате Азии в Аммане (Иордания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

В финале в весовой категории до 97 килограммов ему противостоял Араш Ёшида из Японии. Соперник владел преимуществом и контролировал схватку. В итоге Ёшида выиграл со счётом 7:1.

Добавим, что в активе казахстанской сборной по итогам первого дня две медали. Ранее третье место занял Рахат Калжан (до 57 килограммов). 30 марта пройдут соревнования в оставшихся пяти весовых категориях.